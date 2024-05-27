İSTANBUL 20°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Mayıs 2024 Pazartesi / 20 Zilkade 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1907
  • EURO
    35,0141
  • ALTIN
    2436.01
  • BIST100
    10657
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor'da yaprak dökümü! 16 futbolcunun sözleşmesi bitiyor
Spor

Sivasspor'da yaprak dökümü! 16 futbolcunun sözleşmesi bitiyor

Trendyol Süper Lig'de 54 puanla 7. sırada bitiren Sivasspor, transferde hareketli günler yaşayacak. Kırmızı-beyazlı takımda 16 futbolcunun sözleşmesi 31 Mayıs 2024'te sona erecek.

IHA27 Mayıs 2024 Pazartesi 17:39 - Güncelleme:
Sivasspor'da yaprak dökümü! 16 futbolcunun sözleşmesi bitiyor
ABONE OL

Süper Lig'in ikinci devresinde çıkış yakalayan ve sezonu 54 puanla 7. sırada bitiren Sivasspor'u transferde hareketli günler bekliyor. Alınan bilgiye göre, hafta içi yönetim kurulu bir toplantı yaparak takımda kalması ve gitmesi gerekenleri belirleyecek. Kırmızı-beyazlı ekipte, yönetim kurulu toplantısının ardından kadro yapılanmasının kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor.

Sivasspor'da Mayıs sonu itibariyle sözleşmesi bitecek futbolcular şunlar:

"Ali Şaşal Vural, Hüseyin Arslan, Aaron Appindangoye, Samba Camara, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Murat Paluli, Alaaddin Okumuş, Bartuğ Elmaz, Kerem Atakan Kesgin, Roman Kvet, Hakan Arslan, İbrahim Akdağ, Clinton N'jie, Burak Kapacak, Fode Koita."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.