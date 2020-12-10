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Spor

Sivasspor'da yedek kaleci Ali Şaşal, forvette oynayabilir

Kadrosundaki eksikler nedeniyle bu akşam oynayacağı Maccabi Tel Aviv maçına sadece 3 yedekle çıkacak olan Sivasspor'da, yedek kaleci Ali Şaşal Vural'a da futbolcu forması yaptırıldı

IHA10 Aralık 2020 Perşembe 22:47 - Güncelleme: 10 Aralık 2020 Perşembe 22:47
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Sivasspor, UEFA Avrupa Ligi I Grubu 6. ve son maçında deplasmanda İsrail ekibi Maccabi Tel Aviv ile karşılaşacak. Sivasspor’a gruptan çıkabilmesi için mutlak galibiyet gerekiyor.

Kırmızı-beyazlı kulüp maç öncesi sosyal medya hesaplarından flaş bir paylaşım yaptı. Yiğidolar, takımdaki çok sayıda eksik futbolcu nedeniyle yedek kaleci Ali Şaşal Vural’a futbolcu forması yaptırdığını duyurdu. Yapılan paylaşıma, "Maccabi Tel-Aviv maçı öncesi yedek kulübemizdeki 3 sporcumuzdan biri olan kalecimiz Ali Şaşal Vural formasıyla maça hazır" notu eklendi.

Öte yandan Sivasspor’un bu akşamki Maccabi karşılaşmasında kulübede, Kaleci Ali Şaşal Vural, Casimir Ninga ve Arouna Kone yer alıyor.

ALİ ŞAŞAL: "İLERİDE OYNAMAYI TERCİH EDERİM"

Bu arada Ali Şaşal, maç öncesi yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada, "Oyuna girersen hangi mevkiyi tercih edersin?" sorusuna "Ben ileride oynamayı tercih ederim." diyerek yanıt verdi.

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