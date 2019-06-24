Sivasspor’da yeni gözde Olcay Şahan
GELECEK sezon Süper Lig’de güçlü bir kadro ile mücadele edip ilk 6’ya girme hedefi koyan Demir Grup Sivasspor, Trabzonspor ile yollarını ayıran ve bonservisi elinde olan Olcay Şahan’la görüşmelere başladı.
- Star Spor
Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla görüşüp kendisini Sivasspor’a gelmesi için iknaya çalıştığı öğrenildi. Yiğido ile Olcay Şahan arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Bu arada Kırmızı-Beyazlılar’ın Konyaspor’un golcülerinden Yatabare için de girişimlerini hızlandırdığı kaydedildi.
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