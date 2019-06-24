Sivasspor’da yeni gözde Olcay Şahan

Teknik direktör Rıza Çalımbay’ın 32 yaşındaki sağ kanat oyuncusuyla görüşüp kendisini Sivasspor’a gelmesi için iknaya çalıştığı öğrenildi. Yiğido ile Olcay Şahan arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi. Bu arada Kırmızı-Beyazlılar’ın Konyaspor’un golcülerinden Yatabare için de girişimlerini hızlandırdığı kaydedildi.