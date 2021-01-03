Sivasspor'da Yeni Malatyaspor mesaisi başladı

DHA 03 Ocak 2021 Pazar 14:46 - Güncelleme: 03 Ocak 2021 Pazar 14:46

Süper Lig'in 16'ncı hafta maçında dün sahasında Yukatel Denizlispor ile karşılaşan Demir Grup Sivasspor, ara vermeden salı günü deplasmanda oynayacağı Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenmanda, Yukatel Denizlispor maçında 90 dakika forma giyen sporcular yenileme çalışması yaparken, diğerleri topla birlikte yapılan ısınma hareketleriyle idmana başladı. Ardından 2 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar son bölümde ise yarım sahada yapılan çift kale maçla günü tamamladı. Kırmızı-beyazlılar yarın yapacağı antrenmanın ardından maçın hazırlıklarını tamamlayacak ve öğleden sonra Malatya'ya gidecek. Yeni Malatyaspor ile Demir Grup Sivasspor Süper Lig'in 17'nci hafta maçında 5 Ocak Salı günü saat 16.00'da karşılaşacak.