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Spor

Sivasspor'da yeni sezon mesaisi devam ediyor

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde sürdürdü.

AA2 Temmuz 2022 Cumartesi 21:55 - Güncelleme:
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Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor yeni sezon hazırlıklarını kampın 4'üncü gününde Gerede ilçesinde akşam saatlerinde yaptığı günün ikinci antrenmanıyla sürdürdü.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idmanda, futbolcular ısınma hareketlerinin ardından, kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise çift kale maç yaptı.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.

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