Sivasspor'da yeni sezon mesaisi devam ediyor

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı sürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-beyazlı ekip, yeni sezon hazırlıklarına Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ndeki antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından ayak tenisi oynayan kırmızı-beyazlı ekip, son bölümde ise duran top taktikleri üzerinde çalıştı.

Sivasspor yarın kamptaki ikinci hazırlık maçında saat 17.00'de Azerbaycan temsilcisi Sumqayıt FK ile karşılaşacak.