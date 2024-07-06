Sivasspor'dan A Milli Takım'a destek

EMS Yapı Sivasspor, BG Grup 4 Eylül Stadı gövdesine yazdığı destek mesajı ile A Milli Takım'a başarılar diledi.

Kulüpten yapılan açıklamada, A Milli Takım'ın, EURO 2024 çeyrek final maçında Hollanda ile tarihi bir maça çıkacağı belirtildi.

Mücadele öncesi Sivasspor Kulübü, BG Grup 4 Eylül Stadı gövdesine yazdığı yazılarla ay yıldızlı takıma destek mesajı gönderdi.

Kırmızı renklerde, "Bizim Çocuklar, Tarihin İzinde Zafer Yolunda, Başarılar Türkiye" yazısı stadyum gövdesinde kayarak geçti.

Görüntüler, Tarkan'ın, "Bir oluruz yolunda" şarkısı eşliğinde sosyal medya hesaplarında paylaşıldı.

Video kısa sürede büyük beğeni topladı.