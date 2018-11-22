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Sivasspor'dan açıklama! 'Usain Bolt haberlerine anlam veremedik'

Spor Toto Süper Lig takımlarından Demir Grup Sivasspor'un, atletizm kariyerini noktalamasının ardından futbola yönelen Jamaikalı rekortmen sprinter Usain Bolt ile temas halinde olduğu iddialarının gerçeği yansıtmadığı bildirildi.

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Kulüp başkan vekili Erdal Sarılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada,  Usain Bolt ile temas halinde olduklarına dair haberlerin asılsız olduğunu dile  getirdi.

Bu tür haberlere anlam veremediklerini ifade eden Sarılar, "Teyit  almadan yapılan tüm haberler asılsızdır. Sivasspor bir atletizm takımı değildir,  Usain Bolt ile ilgilendiğimiz ve gündemimize aldığımız gibi söylemler gerçeği  yansıtmamaktadır." dedi.

Bu tür haberlerin kasıtlı ve maksatlı olduğunu ve Sivasspor'a zarar  verilmek istendiğini savunan Sarılar, "Kamuoyundan ricamız, böyle asılsızca  yapılan haberlere itibar etmemeleridir. Bu tip haberleri biz de internet  sitelerinden takip ediyoruz. Kulübümüz, transferlerle ilgili her türlü açıklamayı  resmiyet kazandıktan sonra duyurmaktadır. Kulüp başkanımız Mecnun Otyakmaz veya  kulübümüzün resmi internet sitesinden yapılmayan hiçbir açıklamaya itibar  edilmemesini istiyoruz." diye konuştu.

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