Sivasspor'dan afet bölgesine 2 tır yardım malzemesi

DG Sivasspor, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için 2 tır yardım malzemesi gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar görenler için yardım kampanyası başlatan Sivasspor Kulübü, toplanan 2 tır malzemeyi bölgeye gönderdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve tüm ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, felaketten etkilenen vatandaşlarımız için çalışmalarına başlayan kulübümüz, ilk etapta yaptığı nakdi ve diğer yardımların ardından bugün ise erzak kolisini taşıyan 2 tırımızı Hatay ilimize gönderdi." ifadelerine yer verildi.