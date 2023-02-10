İSTANBUL 6°C / 1°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Şubat 2023 Cuma / 20 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8322
  • EURO
    20,1138
  • ALTIN
    1125.25
  • BIST100
    4505.34
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor'dan afet bölgesine 2 tır yardım malzemesi
Spor

Sivasspor'dan afet bölgesine 2 tır yardım malzemesi

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, depremzedeler için afet bölgesine 2 tır yardım malzemesi gönderdiğini açıkladı.

IHA10 Şubat 2023 Cuma 18:29 - Güncelleme:
Sivasspor'dan afet bölgesine 2 tır yardım malzemesi
ABONE OL

DG Sivasspor, Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar gören vatandaşlar için 2 tır yardım malzemesi gönderdi.

Kahramanmaraş merkezli ve 10 ili etkileyen depremlerde zarar görenler için yardım kampanyası başlatan Sivasspor Kulübü, toplanan 2 tır malzemeyi bölgeye gönderdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve tüm ülkeyi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından, felaketten etkilenen vatandaşlarımız için çalışmalarına başlayan kulübümüz, ilk etapta yaptığı nakdi ve diğer yardımların ardından bugün ise erzak kolisini taşıyan 2 tırımızı Hatay ilimize gönderdi." ifadelerine yer verildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.