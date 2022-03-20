Sivasspor'dan Altay'ı yıkan geri dönüş

DHA 20 Mart 2022 Pazar 15:46 - Güncelleme: 20 Mart 2022 Pazar 15:46

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 30'uncu hafta maçında Demir Grup Sivasspor sahasında konuk ettiği Altay'ı 2-1 mağlup etti. Kırmızı-Beyazlılar puanını 40'a çıkarırken, konuk ekip Altay ise 29 puanda kaldı.

6'ncı dakikada sol kanatta Gradel'in pasında Fajr sağ ayağının dışıyla ceza alanına ortaladı. Sefa'nın kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

10'uncu dakikada sağ kanattan Fajr'ın kullandığı serbest vuruşta ceza alanına gelen topa Hakan kafa vuruşunu yaptı. Kalecinin uzanıp çeldiği top savunmadan kornere çıktı.

49'uncu dakikada Fajr'ın uzun pasında Kayode hareketlendi. Ceza alanına girdi şutunu çekti, top yandan auta gitti.

51'inci dakikada sağ çaprazdan Gradel serbest vuruşu kullandı. Ceza alanı ön direkte yükselen Sefa'nın kafa vuruşunda top yandan auta çıktı.

54'üncü dakikada Pinares'in pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Rodriguez'in yerden plase vuruşunda uzak direk dibinden top ağlarla buluştu: 0-1.

75'inci dakikada ceza alanı dışından Kerem sert vurdu, kaleci Lis uzanıp köşeden topu kornere çeldi.

79'uncu dakikada sağdan Gradel'in ortasında ceza alanında Goutas'ın kafayla indirdiği topu Kayode ağlara gönderdi. Maçın hakemi yardımcının uyarısıyla önce ofsayt kararı verdi VAR incelemesi sonrasında golü verdi: 1-1.

86'ncı dakikada sol çaprazdan kazanılan serbest vuruşta Gradel topu doğrudan kaleye gönderdi, kaleci Lis hata yapmadı.

90'ıncı dakikada ceza alanında topla buluşan Ahmet Rayyan uygun durumda vuruşunu yaptı, top az farkla yandan auta gitti.

90+2'inci dakikada kaleci Ali Şaşal'ın Altay savunmasının arkasına uzun gönderdiği degajına Yatabare hareketlendi. Öne çıkan kaleci Lis'in üzerinden aşırtma vuruşunda top ağlarla buluştu. Kaleci Ali Şaşal bu sezon Fenerbahçeli Altay'ın ardından asist yapan ikinci kaleci oldu: 2-1.

Karşılaşma 2-1 sona erdi.

STAT: Yeni 4 Eylül

HAKEMLER: Atilla Karaoğlan (xx), Abdullah Bora Özkara (xx), Volkan Ahmet Narinç (xx)

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal (xxx), Ahmet (x), Goutas (xx), Caner (xx), Ziya (x) (Dk.34 Uğur xx), Sefa (x) (Dk.58 Kerem xxx), Hakan (xx), Ulvestad (x) (Dk.76 Yatabare xxx), Gradel (xx), Fajr (xx) (Dk.58 Konate xx), Kayode (xxx)

ALTAY: Lis (xx), Cebrail (xx), İbrahim (xx), Murat (xx), Naderi (xx) (Dk. 71 Kazımcan x), Kappel (xx) (Dk.86 Eren), Thaciano (xx), Pinares (xxx (Dk.71 Zeki x), Rodriguez (xx) (Dk. Ceyhun), Poko (xx), Paixao (xx) (Dk.71 Ahmet Rayyan x)

GOLLER: Dk.79 Kayode, Dk.90+2 Yatabare (Demir Grup Sivasspor) - Dk.54 Rodriguez (Altay)

SARI KARTLAR: Fajr (Demir Grup Sivasspor) - Poko (Altay)