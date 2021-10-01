1 Ekim 2021 Cuma 17:44 - Güncelleme: 1 Ekim 2021 Cuma 17:44

Sivasspor, Süper Lig'in 8. haftasında Beşiktaş ile oynayacakları maç öncesinde başkan Ahmet Nur Çebi'nin hakemle ilgili açıklamalarına tepki gösterdi.

İŞTE SİVASSPOR'UN AÇIKLAMASI

"Çok sevdiğimiz, bir önceki Kulüpler Birliği Başkanı Sn. Ahmet Nur Çebi'nin Fanatik Gazetesi'ne verdiği özel demeçte, "Sivasspor ile oynayacağımız maçta gözüm tamamen hakemler üzerinde olacak. Lig arasında zaten ayrıntılı değerlendirme yapmak için hazırlanıyorum. Bu maça Yaşar Kemal Uğurlu ve yardımcıları atanmış. Hepsi dikkatli ve adil olacak! Haksızlık istemiyoruz. Hakkımızı kimsenin yemesine tahammülümüz yok. Bu saatten sonra hakem yönetimleri ile bizzat ilgileneceğim." açıklaması tarafımızca; hakemleri iyi niyetle uyarmaktan ziyade, onların baskı altına alınmasına sebep olacak bir açıklama olarak yorumlanmış ve bizi rahatsız etmiştir.

Bu tür açıklamaların, maçın atmosferini olumlu etkilemesi düşünülemez, aksine gergin bir ortam oluşmasına sebep olur ve Türk futboluna hiçbir katkı sağlamaz. Maçın oynanmasına saatler kala kimse aba altından sopa göstermesin.

Cumartesi akşamı sadece futbolun ve ortaya konulan mücadelenin konuşulacağı, saha dışı etkenlerden kimsenin medet ummayacağı dostça bir müsabaka temenni ediyoruz.