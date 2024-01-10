Sivasspor'dan bilet tepkisi: Üzgünüz

Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında EMS Yapı Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın biletlerine taraftarlar ilgi göstermedi.

Sivasspor Kulübünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda "Galatasaray maçı öncesi 1000 bilete bile ulaşamadık. Üzgünüz." ifadelerine yer verildi.

Karşılaşma öncesi satılan bilet sayısının 490 olduğu aktarılan açıklamada, toplam kombine sayısının ise 2 bin 161 olduğu belirtildi.

Galatasaray taraftarının ise 409 bilet satın aldığı öğrenildi.

BİLET SATIŞLARI SÜRÜYOR



Trendyol Süper Lig'de ertelenen 16. hafta maçında Sivasspor ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmanın biletlerinin satışı devam ediyor.

Biletler VIP alt 1100, maraton alt ve üst 1050, güney alt ve üst ile kadın tribün 800, misafir tribünü 1000 liradan satılıyor.

Sivasspor'un kombineleri ise VIP alt 2 bin 620, maraton alt c-d-e 1745, maraton üst c-d-e 1745, maraton alt a-b-f-g 1310, maraton üst a-b-f-g 1310, güney alt ve üst 875 liradan satılıyor.

EMS Yapı Sivasspor ile Galatasaray yarın saat 17.00'de BG Grup 4 Eylül Stadı'nda karşılaşacak.