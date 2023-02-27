İSTANBUL 20°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
27 Şubat 2023 Pazartesi / 7 Saban 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8929
  • EURO
    19,9573
  • ALTIN
    1099.91
  • BIST100
    5134.07
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor'dan birlik ve beraberlik çağrısı: ''Futbol siyasetten uzak kalmalı''
Spor

Sivasspor'dan birlik ve beraberlik çağrısı: ''Futbol siyasetten uzak kalmalı''

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor Kulübü, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından ülke olarak birlik ve beraberlik içerisinde yaraların sarılması gerektiğini bildirdi.

AA27 Şubat 2023 Pazartesi 13:55 - Güncelleme:
Sivasspor'dan birlik ve beraberlik çağrısı: ''Futbol siyasetten uzak kalmalı''
ABONE OL

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yaşanan doğal afetin deprem bölgesinde büyük can kaybı ve yıkıma sebep olduğu gibi tüm ülkede de derin üzüntüye ve ağır travmaya yol açtığı belirtildi.

Devletin tüm imkanlarıyla çalışmalarına devam ettiği aktarılan açıklamada, diğer tüm kurum, kuruluş ve insanların da olağanüstü bir dayanışma ile fedakarca bu çabaya katkıda bulundukları ifade edildi.

Açıklamada, bu süreçte futbol müsabakalarının yaralı toplum psikolojisi üzerinde olumlu etkiler yaratmasının en büyük temenni olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Gün birlik günüdür, gün yara sarma günüdür. Siyasetin kendisine müdahale etmemesini ilke olarak talep eden futbolun, kendisi de özellikle de bu günlerde siyasetten uzak kalmalıdır. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa dilerken, bölgede hizmet sunan, bölgeye destek veren her kişi ve kuruluşa derin şükranlarımızı ve takdirlerimizi sunuyoruz."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.