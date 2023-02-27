Sivasspor'dan birlik ve beraberlik çağrısı: ''Futbol siyasetten uzak kalmalı''

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, yaşanan doğal afetin deprem bölgesinde büyük can kaybı ve yıkıma sebep olduğu gibi tüm ülkede de derin üzüntüye ve ağır travmaya yol açtığı belirtildi.

Devletin tüm imkanlarıyla çalışmalarına devam ettiği aktarılan açıklamada, diğer tüm kurum, kuruluş ve insanların da olağanüstü bir dayanışma ile fedakarca bu çabaya katkıda bulundukları ifade edildi.

Açıklamada, bu süreçte futbol müsabakalarının yaralı toplum psikolojisi üzerinde olumlu etkiler yaratmasının en büyük temenni olduğu vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Gün birlik günüdür, gün yara sarma günüdür. Siyasetin kendisine müdahale etmemesini ilke olarak talep eden futbolun, kendisi de özellikle de bu günlerde siyasetten uzak kalmalıdır. Kayıplarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifa dilerken, bölgede hizmet sunan, bölgeye destek veren her kişi ve kuruluşa derin şükranlarımızı ve takdirlerimizi sunuyoruz."