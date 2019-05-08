Sivasspor'dan Galatasaray'a Douglas cevabı! 'Biz de anlaşmak istiyoruz'

Galatasaray'ın Ryan Babel ile anlaştığının iddia edilmesinin ardından, ikinci takviyesini de sağ bek için yapacağı ve Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Douglas'ı renklerine bağlayacağı öne sürülmüştü.

Sarı kırmızıların, Barcelona'nın serbest bırakma kararı alıp sözleşmesini uzatmadığı Douglas ile de büyük ölçüde anlaştığı yazılırken, konu hakkında Sivasspor cephesinden bir açıklama geldi.

"DOUGLAS'I BİZ ALMAK İSTİYORUZ"

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, Radyospor'a yaptığı açıklamada, "Douglas için transfer iddialarını basından takip ediyorum. Douglas ile biz de anlaşmak istiyoruz. Douglas ile Galatasaray'ın anlaştığını düşünmüyorum. Galatasaray'la son hafta maçımız var. Douglas profesyonel bir futbolcu, transferi hakkında kararı sezon sonunda verecektir. Douglas'ın Futbolun Süperleri yarışmasında ödül alması gerekiyordu. Bu sezon çok önemli bir performans sergiledi" sözlerini kullandı

28 yaşındaki Brezilyalı Douglas Pereira dos Santos, Sivasspor'da 29 maçta 3 gol 7 asistle oynadı.

(Sporx)