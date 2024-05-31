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Spor

Sivasspor'dan iç transfer atağı!

Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, file bekçisi Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesini 2026 yılına kadar uzattı.

31 Mayıs 2024 Cuma 20:03 - Güncelleme:
Sivasspor'dan iç transfer atağı!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor, kaleci Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesini yeniledi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 2016-2017 sezonundan itibaren kırmızı-beyazlı ekibin kalesini koruyan Ali Şaşal Vural'ın sözleşmesinin yenilenmesi konusunda futbolcuyla anlaşmaya varıldı.

Ali Şaşal Vural, Sivasspor Kulübü Başkan Vekili Bahattin Eken'in katıldığı törende 2025-2026 sezonunun sonuna kadar kendisini yeniden Sivasspor'a bağlayan sözleşmeye imza attı.

Açıklamada, "Ali Şaşal Vural'ın Sivasspor forması altında büyük başarılara imza atmaya devam etmesini temenni ediyoruz." ifadesine yer verildi.

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