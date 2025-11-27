İSTANBUL 22°C / 12°C
Spor

Sivasspor'dan Luan Campos açıklaması

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sivasspor, izinsiz bir şekilde tesislerden ayrılan Luan Campos'un sosyal medyadan yaptığı paylaşımın gerçeği yansıtmadığını aktardı.

AA27 Kasım 2025 Perşembe 18:07 - Güncelleme:
Trendyol 1. Lig ekiplerinden Özbelsan Sivasspor, izinsiz bir şekilde kulüp tesislerini terk eden kanat oyuncusu Luan Campos'un sosyal medya paylaşımının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, Campos'un, sosyal medya aracılığıyla, iki aylık alacağının ödenmediği, bu nedenle sözleşmesini feshettiği yönündeki ifadesinin doğru olmadığı belirtildi.

Kulüp ile futbolcu arasında iddia edildiği şekilde herhangi bir ücret alacağı bulunmadığı vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Ayrıca feshe ilişkin süreçte uygulanması gereken mevzuat hükümlerinin futbolcu tarafından yerine getirilmediğini önemle belirtiriz. Bu doğrultuda yapılan fesih bildirimi, hukuken geçerli ve haklı bir nedene dayanmamaktadır. Kulübümüzün hak ve menfaatlerini korumak amacıyla yetkili merciler nezdinde futbolcu hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatılacağını kamuoyunun bilgisine saygıyla sunarız."

