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Spor

Sivasspor'dan müthiş geri dönüş! Avantajı 90+5'te kaptı

UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında temsilcimiz Sivasspor, deplasmanda Dinamo Batumi'yi 90+5'te bulduğu golle 2-1 mağlup etti ve tur için avantajı kaptı.

5 Ağustos 2021 Perşembe 22:05 - Güncelleme: 5 Ağustos 2021 Perşembe 23:05
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Sivasspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3'üncü Eleme Turu'nda, Dinamo Batumi'yi, Kayode'nin 90+5'inci dakika attığı golle 2-1 mağlup etti.

Batumi Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Sivasspor'a galibiyeti getiren golleri 75'nci dakikada Leke James ve 90+5'nci dakikalarda Kayode kaydetti. Ev sahibi ekibin maçtaki tek golü ise 54'üncü dakikada Mamuchashvili'den geldi.

Sivasspor, rövanş karşılaşmasında 12 Ağustos Perşembe günü saat 21.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda rakibini konuk edecek.

Öte yandan karşılaşma öncesi Türkiye'de devam eden orman yangınlarında hayatını kaybeden vatandaşlar için her iki takım sporcuları, 1 dakikalık saygı duruşunda bulundu.

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