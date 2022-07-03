Sivasspor'dan pas ve pres çalışması

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Bolu'da devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'nun Gerede ilçesinde sürdüren kırmızı-beyazlılar, sabah saatlerinde bir antrenman gerçekleştirdi.

Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde yaklaşık 1,5 saat süren antrenmana ısınma hareketleriyle başlayan Sivas ekibi, çabukluk çalışması yaptı.

Daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan oyuncular, yarım sahada oynadıkları çift kale maçla günü tamamladı.



Sivasspor, yarın gerçekleştireceği çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürecek.