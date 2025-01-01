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Spor

Sivasspor'dan Manaj açıklaması! Trabzonspor'un gündemindeydi

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'da başkan Bahattin Eken, adı bir süredir Trabzonspor ile anılan takımın golcüsü Rey Manaj ile ilgili açıklamalarda bulundu.

1 Ocak 2025 Çarşamba 21:00 - Güncelleme:
Sivasspor'dan Manaj açıklaması! Trabzonspor'un gündemindeydi
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Sivasspor'un golcüsü Rey Manaj, Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor ile anılıyor.

Sivasspor Başkanı Bahattin Eken golcü ismin transfer durumuna yönelik açıklamalarda bulundu.

"BİZİ KİMSE ARAMADI"

TRT Spor'a konuşan Eken, Manaj için, "Rey Manaj için bizi kimse aramadı. Takımımız halen Antalya'da kampta. Oyuncu henüz kampa katılmadı. Bugün için kampa katılacağı bilgisi verildi. Transfer konusunda hiç bir teklif almadık." dedi.

MANAJ'IN PERFORMANSI

Geçen sezon Sivasspor formasıyla 22 gol atan Manaj, bu yıl ise sakatlıkların da etkisiyle 12 lig maçında 954 dakika oynayabildi ve 4 kez ağları havalandırdı.

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