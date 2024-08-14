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Spor

Sivasspor'dan sakatlık açıklaması

Net Global Sivasspor, orta saha oyuncusu Queensy Menig'in sakatlandığını açıkladı.

14 Ağustos 2024 Çarşamba 00:48 - Güncelleme:
Sivasspor'dan sakatlık açıklaması
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor, orta saha oyuncusu Queensy Menig'in sakatlandığını duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, Sivasspor'un ligin ilk haftasında Trabzonspor ile oynadığı maçta sakatlanan Menig'e yapılan kontrollerde futbolcunun sol arka adale kas tendonunda yırtık tespit edildiği belirtildi.

Sporcunun tedavisine sağlık ekibince başlanıldığı aktarılan açıklamada "Menig'e geçmiş olsun dileklerimizi iletir, bir an önce sağlığına kavuşmasını dileriz." ifadesine yer verildi.

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