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Spor

Sivasspor'dan son 5 sezonun en iyi başlangıcı

Net Global Sivasspor, Süper Lig'de 11. haftalar itibarıyla son 5 sezonun en iyi başlangıcını yaptı.

AA7 Kasım 2024 Perşembe 11:29 - Güncelleme:
Sivasspor'dan son 5 sezonun en iyi başlangıcı
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Ligde son 3 haftada Atakaş Hatayspor, Adana Demirspor ve Çaykur Rizespor'u yenerek galibiyet serisi yakalayan teknik direktör Bülent Uygun yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip, puan cetvelinde 6. sıraya kadar yükseldi.

Seri galibiyetlerle çıkış yakalayan Sivas ekibi, bu sezon 11 haftada 5 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 17 puanı hanesine yazdırmayı başardı.

Ligde 11. haftalar itibarıyla son 5 sezonun en iyi başlangıcını yapan Sivasspor, aynı periyotta teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 2020-2021 sezonunda 11, 2021-2022'de 12 ve 2022-2023'te 10 puan toplamıştı. Servet Çetin yönetimindeki kırmızı-beyazlı ekip ise 2023-2024 sezonunda 11. haftada 14 puanı hanesine yazdırmıştı.

Sivas ekibi, teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde 2019-2020 sezonunda aynı periyotta 21 puan toplamıştı.

SİVASSPOR PUANLARI EVİNDE TOPLADI

İç saha maçlarında başarılı bir grafik çizen Sivasspor, 6 maçtan 3'ünü kazandı, 1'inde berabere kaldı, 2'sinde ise mağlup oldu. Kırmızı-beyazlılar, deplasmanda 5 maçtan 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyetle sahadan ayrıldı.

Maç başı 1,54 puan ortalamasıyla oynayan Sivasspor, 11 haftada rakip fileleri 17 kez havalandırırken kalesinde ise 16 gol gördü.

MANAJ VE RADAKOVİÇ'TEN 7 GOLLÜK KATKI

Kırmızı-beyazlıların Arnavut golcüsü Rey Manaj ve Sırp savunma oyuncusu Uros Radakoviç, golleriyle takımının başarısında önemli rol üstlendi.

Geride kalan 11 haftada 4 golle takımına katkı sağlayan Rey Manaj, Gaziantep FK, Atakaş Hatayspor (2) ve Adana Demirspor maçlarında fileleri havalandırma başarısı gösterdi. Uros Radakoviç de Bellona Kayserispor (2) ve Adana Demirspor maçlarında gol sevinci yaşadı.

Sonko Sundberg ve Quennsy Menig ikişer, Fode Koita, Garry Rodrigues, Keita Balde, Murat Paluli, Samba Camara ve Uğur Çiftçi de birer golle takımına katkı sağladı.

Sivasspor'un son 5 sezondaki 11 haftalık performansı şöyle:

SezonOGBMAYP
2024-202511524171617
2023-202411353131414
2022-202311245111410
2021-202211263151312
2020-20211125491211

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