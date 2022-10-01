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Spor

Sivasspor'dan taktik çalışması

Demir Grup Sivasspor, yarın sahasında oynayacağı Atakaş Hatayspor maçının hazırlıklarını tamamladı.

DHA1 Ekim 2022 Cumartesi 15:22 - Güncelleme:
Sivasspor'dan taktik çalışması
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Spor Toto Süper Lig'in 8'inci hafta maçında sahasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı. Bugünkü son çalışma öncesinde teknik heyet, futbolcular ve kulüp personeli birlikte kahvaltı programında buluşarak moral depoladı. Daha sonra teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman; top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızı-beyazlılar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Antrenmanın ardından kampa giren Sivasspor, maç saatini beklemeye başladı.

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