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Spor

Sivassporlu Dia Saba, 5. golünü attı

Süper Lig'in 10. haftasında evinde Giresunspor'u 3-0 yenen Sivasspor'da Dia Saba, bu sezonki 5. golünü attı.

IHA18 Ekim 2022 Salı 00:23 - Güncelleme:
Sivassporlu Dia Saba, 5. golünü attı
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Sivasspor'un İsrailli futbolcusu Dia Saba, Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Giresunspor ile oynanan müsabakada attığı golle bu sezonki gol sayısını 5'e yükseltti.

Süper Lig'in 10. haftasında Giresunspor ile sahasında karşılaşan Sivasspor'da takımın 1 golü de İsrailli futbolcu Dia Saba'dan geldi. Maçın 45. dakikasında topla buluşan Saba, yaptığı vuruşlarla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi.

29 yaşındaki futbolcu, bu sezonki gol sayısını da 5'e çıkardı. Saba, 5 golün 1'ini UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde kaydetti. Müsabakaya 11'de başlayan tecrübeli isim, golün ardından büyük sevinç yaşadı.

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