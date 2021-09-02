Sivassporlu Kayode'ye PFDK'dan iki maç ceza

AA 2 Eylül 2021 Perşembe 22:59 - Güncelleme: 2 Eylül 2021 Perşembe 22:59

TFF'den yapılan açıklamada, PFDK'nin, Süper Lig'de Göztepe ile oynadıkları maçta rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle Kayode'ye 2 maç men cezası verdiği kaydedildi.

Kurulun, aynı maçta stada usulsüz seyirci alınması nedeniyle kırmızı-beyazlı kulübe 100 bin lira para cezası uyguladığı belirtildi.

PFDK, Atakaş Hatayspor'u, Aytemiz Alanyaspor maçında stada usulsüz seyirci alınması nedeniyle 100 bin, 12 yaşından küçüklerin stada alınması sebebiyle de 32 bin lira para cezasına çarptırdı. Hatay ekibinin yöneticisi Bekir Aracı da talimatlara aykırı hareketi gerekçesiyle 15 gün hak mahrumiyeti aldı.

Fraport TAV Antalyaspor'a da saha olayları nedeniyle 32 bin lira para cezası veren kurul, kötü tezahürat nedeniyle bir sonraki iç saha maçında tribünlerin bir bölümüne taraftar alınmamasını kararlaştırdı.