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Spor

Sivasspor'u taraftarı yalnız bıraktı

2021-2022 sezonunu 54 puanla tamamlayan DG Sivasspor, geride kalan sezonda aradığı taraftar desteğini bulamadı.

IHA20 Haziran 2022 Pazartesi 11:17 - Güncelleme:
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Spor Toto Süper Ligde geride bıraktığımız sezonda taraftar sayıları açıklanırken taraftar konusunda en az kulüpler arasında Sivasspor Kulübü de yer aldı.

2021-2022 sezonunda Yiğidolar'ın evinde oynadığı maçlarda toplam 62 bin 83 biletli taraftar izlerken maç başına ortalaması 3 bin 268 taraftar oldu. 27 bin 532 kapasiteli Sivas 4 Eylül Stadyumunun bu sene doluluk oranı ise yüzde 11,87 oldu. Süper Ligde birçok takım taraftar rekoru kırarken kırmızı-beyazlılar 1. lig ve 2. lig takımlarının bile gerisinde kaldı.

EN ÇOK TARAFTAR TRABZON'DA

2021-2022 sezonu şampiyonu Trabzonspor, en çok taraftara sahip olan takım konumunda. Bordo-mavilileri evinde oynadığı maçlarda toplam 546 bin 736 biletli taraftar takip etti. Trabzon temsilcisinin maç başına ortalaması 28 bin 776 taraftar oldu.

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