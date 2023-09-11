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Spor

Sivasspor'un 5. hafta rakibi MKE Ankaragücü

Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

AA11 Eylül 2023 Pazartesi 12:55 - Güncelleme:
Sivasspor'un 5. hafta rakibi MKE Ankaragücü
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında evinde MKE Ankaragücü ile 18 Eylül Pazartesi günü yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenmanda, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK ile dün oynanan hazırlık maçında forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer gruptaki futbolcular ise ısınma koşusunun ardından çabukluk ve 5'e 2 pas çalıştı.

Antrenman, yarı sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını sürdürecek.

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