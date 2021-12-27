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Spor

Sivasspor'un 5 maçlık serisine Kayserispor nokta koydu

Süper Lig'in 19. haftasında 5 maçtır kaybetmeyen Sivasspor'un yenilmezlik serisi deplasmanda Kayserispor'a karşı alınan 3-0'lık mağlubiyetle sona erdi.

AA27 Aralık 2021 Pazartesi 23:22 - Güncelleme: 27 Aralık 2021 Pazartesi 23:22
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Spor Toto Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Yukatel Kayserispor'a 3-0 mağlup olan Demir Grup Sivasspor'un 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Ligde son olarak 13. haftada deplasmanda Medipol Başakşehir'e 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, 14. haftada evinde Atakaş Hatayspor'u 4-0 yenerek yenilmezlik serisi başlattı.

Sivasspor, 15. haftada deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'u 1-0, 16. haftada sahasında Galatasaray'ı 1-0 ve 17. haftada deplasmanda Kasımpaşa'yı 3-1 mağlup etti, 18. haftada Çaykur Rizespor ile sahasında 1-1 berabere kaldı.

Ligin 19. haftasında Kayserispor'a deplasmanda 3-0 mağlup olan Sivas temsilcisinin 5 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Sivasspor, Süper Lig'in ilk yarısını 26 puanla 12. sırada tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, 19 haftalık periyotta 6 galibiyet, 8 beraberlik ve 5 mağlubiyet yaşadı.

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