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Spor

Sivasspor'un 6. hafta rakibi Çaykur Rizespor

Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor ile karşılaşacak olan Sivasspor oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

AA21 Eylül 2023 Perşembe 13:24 - Güncelleme:
Sivasspor'un 6. hafta rakibi Çaykur Rizespor
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EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.

Ardından eğitsel oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, hücum ve taktiksel çalıştı.

Karşılaşma için bugün Rize'ye gidecek Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.

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