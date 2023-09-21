Sivasspor'un 6. hafta rakibi Çaykur Rizespor

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında 23 Eylül Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Servet Çetin yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Ardından eğitsel oyun oynayan kırmızı-beyazlı ekip, hücum ve taktiksel çalıştı.
Karşılaşma için bugün Rize'ye gidecek Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayarak kampa girecek.