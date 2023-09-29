Sivasspor'un 7. hafta rakibi Hatayspor

EMS Yapı Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 13.30'da başlayacak. Müsabakada hakem Murat Erdoğan görev yapacak.

Ligin ilk haftasında konuk ettiği Yılport Samsunspor ile 1-1 berabere kalan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci haftada deplasmanda Gaziantep FK'yi 3-1 yenmiş, sonraki karşılaşmada ise iç sahada Bitexen Antalyaspor ile 1-1 berabere kalmıştı. Dördüncü haftada Beşiktaş'a deplasmanda 2-0 yenilen Sivas temsilcisi, beşinci haftada evinde MKE Ankaragücü'ne 3-1 mağlup olmuş, altıncı hafta karşılaşmasında ise deplasmanda Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kalmıştı.

Topladığı 6 puanla ligde 15. sırada yer alan Sivasspor'da bu karşılaşma öncesi Gerson Rodrigues'in sakatlığı bulunuyor.