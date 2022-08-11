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Spor

Sivasspor'un Avrupa Ligi'ndeki rakibi belli oldu

Süper Lig ekiplerinden Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Diddeleng'i eleyen Malmö oldu.

IHA11 Ağustos 2022 Perşembe 23:33 - Güncelleme:
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DG Sivasspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turundaki rakibi Malmö oldu.

Kendi evinde 3-0 kazandığı ilk maçın rövanşında Diddeleng deplasmanına çıkan Malmö, bu maçta sahadan 2-2'lik eşitlikle ayrılıp tur atladı ve Sivasspor'la eşleşti.

Yiğidolar 2021-2022 sezonunda Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyonluğa ulaşarak Türkiye'yi Avrupa Ligi'nde temsil etmeye hak kazanmıştı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay'ın ekibi ilk maçı 18 Ağustos'ta deplasmanda, rövanşı 25 Ağustos'ta evinde oynayacak.

Tur atlayan takımlar, UEFA Avrupa Ligi gruplarına kalacak. Elenen ekipler ise yoluna UEFA Avrupa Konferans Ligi gruplarında devam edecek.

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