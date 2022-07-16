Sivasspor'un Avusturya kampı başladı

Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da ikinci etap kamp çalışmalarıyla sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Stegersbach kasabasında teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde ısınma hareketleriyle başlayan idman, dayanıklılık koşusuyla devam etti. Antrenman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla sona erdi.

Avusturya'daki İkinci etap çalışmalarına Bolu kampında yer almayan Max Gradel de katıldı.

Kırmızı-beyazlı ekip, yarın yapacağı antrenmanla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek.