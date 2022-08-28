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Spor

Sivasspor'un Beşiktaş maçı kadrosunda 3 eksik

Sivasspor'un Beşiktaş maçı kafilesinde Samba Camara, Isaac Cofie ve Özkan Yiğiter yer almadı.

IHA28 Ağustos 2022 Pazar 13:52 - Güncelleme:
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Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş ile mücadele olacak DG Sivasspor'da maçın kamp kadrosu açıklandı.

Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında yarın Beşiktaş ile karşı karşıya gelecek olacak Sivasspor'da maçın kamp kadrosu belli oldu. Kafilede Samba Camara, Isaac Cofie ve Özkan Yiğiter yer almadı.

Sivasspor'un Beşiktaş kamp kadrosu şu isimlerden oluştu:

"Muammer Yıldırım, Ali Şaşal Vural, Emre Satılmış, Murat Paluli, Robin Yalçın, Mehmet Albayrak, Aaron Appindangoye, Goutas, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Kader Keita, Fredrik Ulvestad, Charis Charisis, Dia Saba, Hakan Arslan, Clinton N'Jie, Eren Şahin, Erdoğan Yeşilyurt, Max Gradel, Mustapha Yatabare, Leke James, Karol Angielski."

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