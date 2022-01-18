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Spor

Sivasspor'un Göztepe kadrosu açıklandı

Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında yarın deplasmanda Göztepe ile yapacağı karşılaşma için İzmir'e gitti.

AA18 Ocak 2022 Salı 17:20 - Güncelleme: 18 Ocak 2022 Salı 17:20
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Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan uçakla 1 saat 30 dakikalık uçuşun ardından İzmir'e ulaştı.

Sivasspor, Adnan Menderes Havalimanı'ndan kamp yapacağı otele geçti.

Kırmızı-beyazlı ekibin kafilesinde şu sporcular yer alıyor:

Aaron Appindangoye, Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Isaac Cofie, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Mehmet Albayrak, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Özkan Yiğiter, Pedro Henrique, Samba Camara, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi ve Volkan Eğri.

Kafilede Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, başkan yardımcısı Mehmet Oflaz, asbaşkanlar Faruk Taşseten ve Mehmet Boyraz da yer aldı.

Göztepe ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 17.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.

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