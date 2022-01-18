Sivasspor'un Göztepe kadrosu açıklandı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı ekip, Nuri Demirağ Havalimanı'ndan kalkan uçakla 1 saat 30 dakikalık uçuşun ardından İzmir'e ulaştı.
Sivasspor, Adnan Menderes Havalimanı'ndan kamp yapacağı otele geçti.
Kırmızı-beyazlı ekibin kafilesinde şu sporcular yer alıyor:
Aaron Appindangoye, Ahmet Oğuz, Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Isaac Cofie, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Mehmet Albayrak, Muammer Yıldırım, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Özkan Yiğiter, Pedro Henrique, Samba Camara, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi ve Volkan Eğri.
Kafilede Sivasspor Kulübü Başkanı Mecnun Otyakmaz, başkan yardımcısı Mehmet Oflaz, asbaşkanlar Faruk Taşseten ve Mehmet Boyraz da yer aldı.
Göztepe ile Demir Grup Sivasspor, yarın saat 17.00'de Gürsel Aksel Stadı'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Suat Arslanboğa görev yapacak.