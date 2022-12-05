Sivasspor'un hazırlık maçı iptal oldu

Demir Grup Sivasspor, 2022 FIFA Dünya Kupası nedeniyle lige verilen arada hazırlıklarını Antalya kampında sürdürüyor.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Sivasspor, Letonya'nın FK Liepaja takımıyla oynayacağı hazırlık maçının, misafir takımın bağlı olduğu federasyon tarafından izin yazılarının Türkiye Futbol Federasyonuna ibraz edilmemesi nedeniyle iptal olmasının ardından yaptığı antrenmanla hazırlıklarına devam etti.

Kampın 10'uncu gününde teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma hareketleriyle başladı.

Daha sonra 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlı ekip, yarı sahada çift kale maçla antrenmanını tamamladı.