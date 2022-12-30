Süper Lig'in 16. haftasında Galatasaray , Sivasspor deplasmanına çıktı. Mücadeleyi Galatasaray, 2-1 kazanırken maçta büyük tartışmalara neden olan hakem kararları yaşandı.

Özellikle Sivasspor'un 50. dakikada Ulvestad'la bulduğu gol, VAR müdahalesiyle pozisyonu izleyen Erkan Özdamar tarafından izlenip iptal edildi. Kimse golün hangi karar gerekçesiyle iptal edildiğini anlayamazken büyük tartışmaları da beraberinde getirdi.

Futbol yorumcularının tartışmalı kararla ilgili yorumları şöyle:

DENİZ ÇOBAN: "BURADA SKANDAL BİR HATA VAR"

"Gol ofsayttan dolayı iptal edildi. Muhabirlerimizden gelen yanıt bu. Önce anlayamadık neden iptal edildi diye. Robin Yalçın'ın sağ ayağının izdüşümü olarak Nelsson'un omzundan daha ilerde olduğu söyleniyor. Ama hiç önemi yok. Muslera burada en kötü hizada. VAR bize bunu ispatlayabiliyor mu? Robin Yalçın'ın ayağının önde olduğunu VAR ispatlayamaz. Burada skandal bir hata var. O hata VAR'a ait. Devre arasında 3 yardımcı hakemimiz hakemliği bıraktı, gözlemciliğe geçti. Alparslan Dedeş, Erdinç Sezertam ve İsmail Şencan. Bu üç hakemimiz hakemliği bırakmamış olsaydı ve biri bugün VAR'da olsaydı bu karar çıkmazdı. İnsan kaynağımızı bu kadar kolay harcamamalıyız. Bir tane hakeme bu VAR odasına girmesi için para ödeyemiyor muyuz?"

BÜLENT YILDIRIM: "OLMAYAN BİR OFSAYT VERİLDİ, İNANAMIYORUM"

"VAR'da görüntüler hakemin kararının yanlış olduğunu göstermedikçe, VAR pozisyona dahil olamaz. Bu bir VAR protokolu. İspat yoksa, hakemin kararına karışamazsınız. Bence VAR, kalecinin nerede olduğunu unuttu ve yanlış yaptı. Robin Yalçın'ın sağ ayağının, kaleye daha yakın olduğunu düşünmüş olabilirler. Nelsson kale direğinde ve geride Sacha Boey de var. O da hizada olabilir. Burada ofsayt varsa, VAR çizgi çeker. Şüphe varsa, monitörde izletir. VAR, Robin Yalçın'ın ofsayt olduğunu düşünüyor ama yanlış. Burada ofsayt yok. Baştan sona yanlış bir uygulama. Sıra dışı bir hata. Olmayan bir ofsayt verildi, inanamıyorum. Bence hakem de çözemedi ama iptal etti."

LALE ORTA: "KANITLAMADAN NEYİ İPTAL EDİYORSUNUZ?"

"VAR çağırıyorsa, kanıt lazım. Biz bunu göremedik. Kanıtlamadan neyi iptal ediyorsunuz? Taradım ama ofsayt göremedim. Karar yanlış. VAR hakeminin hatası kadar, orta hakemin kararı da yanlış."

FIRAT AYDINUS: "Bu pozisyonda ofsayt yok."

AHMET ÇAKAR: "G.Antep'te Atilla Karaoğlan'dan sonra Sivas'ta Erkan Özdamar ağır tetikçilik yaparak aldıkları FIFA kokartlarının diyetlerini rezilce ödüyorlar. Ey Özdamar askerlik yapmadın ama müthiş tetikçilik yapıyorsun."

BÜNYAMİN GEZER: "İzliyorum izliyorum, gol neden iptal edildi, bir şey diyemiyorum."

ERMAN TOROĞLU: "Bunun neresi ofsayt? Diyelim ki ofsayt, VAR çizgisi nerede? Nereye çizdiniz abi? Bu pozisyon unutulmazlar arasına girecek, Galatasaray çok yara alacak."

GÜNTEKİN ONAY: "Burada 40 kişiyiz, Sivasspor'un golünün neden iptal edildiğini hiçbirimiz anlamadık."

FEYYAZ UÇAR: "Sivasspor'un golünü neden iptal ettiğini anlayamadık. Anlayan varsa anlatsın."

İLKER YAĞCIOĞLU: "VAR hakemi Özgüç Türkalp neden çağırdı, kimse anlamadı. 6 dakika izledi. Anlamadıysan, kararının arkasında duracaksın."