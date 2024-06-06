Sivasspor'un istikrar abidesi Uğur Çiftçi

Trendyol Süper Lig ekiplerinden EMS Yapı Sivasspor'da Uğur Çiftçi, geçen sezon takımın "en istikrarlı" futbolcusu oldu.

Gençlerbirliği'nden 2018-2019 sezonunda transfer edilen ve kırmızı-beyazlı ekipte 6. sezonunu geçiren 32 yaşındaki savunma oyuncusu Uğur Çiftçi, çalıştığı teknik adamların vazgeçemediği isimler arasında yer aldı.

Uğur Çiftçi, geçen sezon 36 maçta 3 bin 207 dakika sahada kaldı.

Kırmızı-beyazlı ekipte, Uğur Çiftçi'nin ardından kaleci Ali Şaşal Vural, 33 maçta 2 bin 970 dakika, savunma oyuncusu Aaron Appindangoye, 31 maçta 2 bin 680 dakika, orta saha oyuncusu Charis Charisis, 31 maçta 2 bin 518 dakika forma giydi.

Sivasspor'un golcü oyuncusu Rey Manaj, kırmızı-beyazlı formayla 33 maçta 2 bin 509 dakika süre alarak en istikrarlı oyuncular arasına da girmeyi başardı.

EN GOLCÜ REY MANAJ



Arnavut forvet Rey Manaj, Sivasspor'da geçen sezon en golcü oyuncu olarak dikkati çekti.

Ligin 38 haftalık periyodunda kırmızı beyazlı takım, 47 gol atarken kalesinde 54 gol gördü.

Rey Manaj, Sivasspor'un Süper Lig'de skoru lehine değiştirmesine 18 golle katkı sağladı.

Kırmızı-beyazlı ekibin "9" numarası Rey Manaj, Siltaş Yapı Pendikspor (2), Corendon Alanyaspor (2), Trabzonspor (2), Fenerbahçe (2), Mondi Home Kayserispor (2), Gaziantep FK (2), İstanbulspor, Beşiktaş, Çaykur Rizespor, Atakaş Hatayspor, VavaCars Fatih Karagümrük ve TÜMOSAN Konyaspor maçlarında gol sevinci yaşadı.

Kırmızı-beyazlıların golcü futbolcusu, 25 golle Süper Lig'in gol kralı Mauro Icardi ve 21 golle ikinci sıradaki Fenerbahçe'den Edin Dzeko'nun ardından üçüncü sırada yer aldı.

Sivas temsilcisinin diğer forveti Fode Koita 8, devre arasında yollarını ayırdığı orta saha oyuncusu Samuel Saiz 5, savunma oyuncusu Caner Osmanpaşa 3, orta saha oyuncuları Clinton N'jie, Menig ve devre arasında takıma katılan Gerson Rodrigues ise 2'şer gol attı.



Sivasspor'da, Aaron Appindangoye, Azizbek Turgunboev, Charis Charisis, Mijo Caktas, Roman Kvet ve devre arasında transfer olan Modou Barrow. 1'er gol kaydetti.

Ligin 19. haftasında Sivasspor'un Mondihome Kayserispor ile yaptığı maçta rakip takım oyuncusu Arif Kocaman meşin yuvarlağı kendi kalesine gönderdi.

SİVASSPOR'UN EN HIRÇINLARI



Kırmızı-beyazlı takımda 1 kırmızı ve 5 sarı kart gören Fode Koita, 1'er kırmızı, 2'şer sarı kartla cezalandırılan Clinton N'jie ve İbrahim Akdağ, en hırçın futbolcular olarak öne çıktı.

Sivasspor'da Rey Manaj 11, Uğur Çiftçi 10, Charis Charisis 9, Roman Kvet 4, Achilleas Poungouras 4, Ali Şaşal Vural ve Caner Osmanpaşa 3'er, Samba Camara, Emrah Başsan, Burak Kapacak ve Bartuğ Elmaz 2'şer, Ziya Erdal, Aaron Appindangoye, Hakan Arslan, Murat Paluli, Kerem Atakan Kesgin, Alaaddin Okumuş ve Mijo Caktas ise 1'er kez sarı kartla cezalandırıldı.