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Spor

Sivasspor'un kalecisi Muammer Yıldırım, depremzedelere yardım çalışmalarına destek verdi

DG Sivassporlu kaleci Muammer Yıldırım, Sivas İtfaiye Müdürlüğü'ndeki yardım merkezine gelerek çalışmalara destek verdi.

IHA9 Şubat 2023 Perşembe 14:53 - Güncelleme:
Sivasspor'un kalecisi Muammer Yıldırım, depremzedelere yardım çalışmalarına destek verdi
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Sivas, deprem felaketinin ardından, başlattığı yardım kampanyası ile toplanan malzemeleri afet bölgelerine göndermeye devam ediyor. Bu çalışmalara Sivasspor'un tecrübeli kalecisi Muammer Yıldırım da katıldı. Yıldırım, Sivas İtfaiye Müdürlüğü'ndeki yardım merkezine giderek çalışmalara destek verdi.

32 yaşındaki kaleci, ihtiyaç malzemelerini teslim ettikten sonra gönüllü vatandaşlarla birlikte yürütülen çalışmalara destek vererek depremzedelere ulaştırılacak malzemeleri tırlara yüklemeye yardım etti.

Kırmızı-beyazlı ekibin kalecisi sosyal medya hesabından da Sivas İtfaiye Müdürlüğü'ndeki yardım merkezini paylaşarak, "Herkesten Allah razı olsun" notunu ekledi.

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