Sivasspor'un kupa maçı kadrosu belli oldu

Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın Karacabey Belediye Spor'u konuk edecek. Sivasspor'un, TFF 2. Lig ekibi Karacabey ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kafilede şu isimlere yer verdi:

"Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Dimitrios Goutas, Mehmet Albayrak, Hakan Arslan, Robin Yalçın, Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Clinton N'Jie, Fredrik Ulvestad, Max Gradel, Charis Charisis, Ahmed Musa, Kader Keita, Eren Kaya."