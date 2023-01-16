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Spor

Sivasspor'un kupa maçı kadrosu belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın Karacabey Belediye Spor ile mücadele edecek olan DG Sivasspor'da kamp kadrosu açıklandı. Kafilede sakatlığı bulunan Leke James, Aaron Appindangoye, Karol Angielski ve Mustapha Yatabare yer almadı.

IHA16 Ocak 2023 Pazartesi 14:36 - Güncelleme:
Sivasspor'un kupa maçı kadrosu belli oldu
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Sivasspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda yarın Karacabey Belediye Spor'u konuk edecek. Sivasspor'un, TFF 2. Lig ekibi Karacabey ile oynayacağı maçın kadrosu belli oldu.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay, kafilede şu isimlere yer verdi:

"Ali Şaşal Vural, Muammer Yıldırım, Emre Satılmış, Ziya Erdal, Uğur Çiftçi, Alaaddin Okumuş, Caner Osmanpaşa, Samba Camara, Dimitrios Goutas, Mehmet Albayrak, Hakan Arslan, Robin Yalçın, Isaac Cofie, Erdoğan Yeşilyurt, Clinton N'Jie, Fredrik Ulvestad, Max Gradel, Charis Charisis, Ahmed Musa, Kader Keita, Eren Kaya."

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