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Spor

Sivasspor'un rakibi Beşiktaş

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Beşiktaş'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla devam etti.

AA1 Eylül 2023 Cuma 20:37 - Güncelleme:
Sivasspor'un rakibi Beşiktaş
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Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'a konuk olacak EMS Yapı Sivasspor, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kulüp tesislerinde teknik direktör Servet Çetin yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip daha sonra taktik çalışmalar gerçekleştirdi.

Sivasspor, yarın yapacağı antrenmanla maçın hazırlıklarını tamamlayıp İstanbul'a gidecek.

Beşiktaş ile EMS Yapı Sivasspor, 3 Eylül Pazar günü saat 19.15'te Beşiktaş Park'ta karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Zorbay Küçük, görev yapacak.

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