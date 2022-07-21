Sivasspor'un rakibi Sigma Olomouc

Süper Lig ekiplerinden Demir Grup Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarına Avusturya'da devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1,5 saat sürdü.

Bad Waltersdorf kasabasında ısınma hareketleriyle başlayan idman, 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışmasıyla sürdü. Ardından geniş alan pas çalışmaları yapan kırmızı-beyazlı ekip, antrenmanı yarım sahada çift kale maçla tamamladı.

Szombathelyi Haladas ile dün oynanan hazırlık maçında 90 dakika forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması yaptı.

Sivasspor yarın kamptaki ikinci hazırlık maçında Çekya ekibi Sigma Olomouc ile karşılaşacak.