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Spor

Sivasspor'un stadına UEFA incelemesi

Türkiye'yi gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Siavasspor'un, maçlarını oynadığı Yeni 4 Eylül Stadı UEFA yetkilileri tarafından incelendi.

DHA05 Ağustos 2020 Çarşamba 16:08 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 16:08
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2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu'nu 4'üncü sırada bitirerek UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Demir Grup Sivasspor'un maçlarını oynadığı 4 Eylül Stadı'nda UEFA kriterlerine göre incelemede bulunuldu.

UEFA ile Türkiye Futbol Federasyonu'ndan (TFF) gelen bir grup, Avrupa Ligi'nde mücadele edecek Demir Grup Sivasspor'un maçlarını oynayacağı 4 Eylül Stadı'nı gezdi. Ekibe, Gençlik ve Spor il Müdürü Erdoğan Tunç ile Sivasspor Kulübü yetkilileri ve stat müdürü Fatih Şimşek eşlik etti. Stadın içi tribünler, soyunma odaları gibi bölgeleri tek tek ziyaret eden heyet, fotoğraf çekerek notlar aldı ve eksikler hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

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