Sivasspor'un teknik direktör adayları Ümit Özat ve Kemal Özdeş

Sivasspor'da teknik direktör Tamer Tuna ile yolların ayrılmasının ardından yerine düşünülen isimler belli oldu.

Başkan Mecnun Otyakmaz ve yöneticilerin iki isim üzerinde durdukları ve Kemal Özdeş ile Ümit Özat'a teklif götürecekleri öğrenildi.

Hafta sonunda Beşiktaş deplasmanına çıkacak olan Kırmızı-Beyazlı ekip bir an önce teknik direktörünü belirlemek isterken, Yönetim iki hoca ile görüşmesinin ardından kararını verecek.