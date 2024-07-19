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Spor

Sivasspor'un yeni başkanı Bahattin Eken

Sivasspor Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz'ın, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listesinde olmasından dolayı kırmızı-beyazlı kulüpte başkanlığa Bahattin Eken getirildi.

IHA19 Temmuz 2024 Cuma 14:45 - Güncelleme:
Sivasspor'un yeni başkanı Bahattin Eken
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Sivasspor'da yeni kulüp başkanı belli oldu. Mecnun Otyakmaz'ın, TFF'nin yeni başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'nun yönetim kurulu listesinde bulunması sebebiyle kırmızı-beyazlı kulübün başkanlığına Bahattin Eken getirildi.

Konuyla ilgili Sivasspor'dan yapılan açıklamada, "Kulüp Başkanımız Mecnun Otyakmaz'ın, Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili olarak görev alacak olması nedeniyle, kulüp tüzüğümüz ve yönetim kurulu kararı doğrultusunda Sivasspor başkanlığına Sayın Bahattin Eken getirilmiştir. Sayın Eken'in bu yeni görevi başarıyla yürüteceğine olan inancımız tamdır. Sivasspor Kulübü olarak, bu değişikliğin kulübümüz ve Türk futbolu için hayırlı olmasını diliyor, Sayın Bahattin Eken'e yeni görevinde üstün başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" denildi.

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