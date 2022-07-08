Sivasspor'un yeni golcüsünden ilk açıklama

Sivasspor'da yeni transfer Polonyalı golcü futbolcu Karol Angielski, Bolu kampında kulübün resmi internet sitesine açıklamalarda bulundu. Sivasspor'a geldiği için çok mutlu olduğunu söyleyen Karol Angielski, "Bu takım için sahada elimden gelenin en iyisini vererek mücadele edeceğim. Çok mutluyum" diye konuştu. Transfer sürecinde Türkiye'de daha önce oynamış arkadaşlarından bilgi aldığını söyleyen Karol, "Sivasspor için profesyonel bir kulüp olduğunu söylediler. Yeni ve güzel bir stadyumu olduğunu ifade ettiler. Kulübün her şeyi edebi ve adabınca yaptığından bahsettiler. O yüzden buraya gelirken hiçbir tereddüttüm olmadı" dedi.

Takımın bu sezon da UEFA Avrupa Ligi'nde mücadele edeceğinin hatırlatılması üzerine Polonyalı futbolcu, "Gruplara kalmak kolay olmayacak. Takımımız bunu başarabilecek kapasitede. Bunu gerçekleştirebileceğimize inanıyorum" ifadelerini kullandı.

ANGİELSKİ SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

DG Sivasspor'un yeni transferi Polonyalı futbolcu Karol Angielski, sağlık kontrolünden geçti.

Başarılı sporcuya ilk olarak kan tetkiklerinin yapılmasının ardından ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayeneleri yapıldı. Sağlık kontrolleri, akciğer ve efor testlerinin yapılmasıyla tamamlandı.

26 yaşındaki forvet oyuncusunun sağlık probleminin olmadığı öğrenildi.