Sivasspor'un yeni teknik direktörü duyuruldu

Gelecek sezon Trendyol 1. Lig'de yer alacak olan Sivasspor'da yeni teknik direktör belli oldu.

Kırmızı-beyazlılar, takımın başına Osman Zeki Korkmaz'ın getirildiğini duyurdu.

İşte Sivasspor'dan yapılan açıklama:

"Osman Zeki Korkmaz İle Anlaşma Sağlandı

Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Osman Zeki Korkmaz ile anlaşmaya vardı.

2025-2026 sezonunda Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek Sivasspor'umuz, Teknik Direktör Osman Zeki Korkmaz ile anlaştı.

Teknik adamlık yolculuğunda genç yaşına rağmen önemli tecrübeler edinen Korkmaz'ın kulübümüze yeni bir heyecan ve dinamizm katacağına inanıyoruz.

Osman Zeki Korkmaz'a camiamıza hoş geldin diyor, kendisine Sivasspor'umuz ile başarılarla dolu bir sezon diliyoruz."