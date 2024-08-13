İSTANBUL 34°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
13 Ağustos 2024 Salı / 8 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,5652
  • EURO
    36,6972
  • ALTIN
    2655.55
  • BIST100
    9802.83
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Sivasspor'un yeni transferi Keita Balde sağlık kontrolünden geçti
Spor

Sivasspor'un yeni transferi Keita Balde sağlık kontrolünden geçti

Süper Lig ekibi Sivasspor'un yeni transferi Keita Balde sağlık kontrollerinden geçti.

AA13 Ağustos 2024 Salı 09:55 - Güncelleme:
Sivasspor'un yeni transferi Keita Balde sağlık kontrolünden geçti
ABONE OL

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Net Global Sivasspor'un yeni transferi Keita Balde, sağlık kontrolünden geçti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor ile 2 yıllık sözleşme imzalayan golcü oyuncu Keita Balde'nin sağlık kontrolleri Sivas Medicana Hastanesinde gerçekleştirildi.

İlk olarak kan tetkikleri yapılan oyuncu, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi.

Sporcunun sağlık kontrolleri, radyoloji ve kardiyak testi ile tamamlandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.