15 Haziran 2020 Pazartesi 23:08 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 23:22

Sivasspor'a galibiyeti getiren gol, 45+2. dakikada Claudemir'in asistinde Yatabare ile geldi.



Denizlispor'da Zeki Yavru, 44. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından oyun dışında kaldi ve deplasman ekibi uzun süre 10 kişi mücadele etti.

Bu sonucun ardından puanını 52 yapan Sivasspor, Galatasaray'ın 2 puan önünde, 3. sıraya yükseldi. 3 maç sonra yenilgi alan Denizlispor ise 31 puanla 11. sırada kaldı.

Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor deplasmanda Konyaspor ile karşılaşacakken, Denizlispor ise evinde Beşiktaş'ı konuk edecek.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

(56) Trabzonspor

(56) Başakşehir

(52) Sivasspor

(50) Galatasaray

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

17. dakikada Mert Hakan Yandaş'ın ceza sahası dışından şutunda top direğin üstünden az farkla auta çıktı.

21. dakikada Olcay Şahan'ın sağdan ceza alanına ortasında Aissati'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak kale direğinin yanından dışarı gitti.

29. dakikada Sacko'nun ceza sahasından vuruşunda kaleci Samassa topu kontrol etti.

40. dakikada Fatih Aksoy'un ceza alanı dışından aşırma vuruşunda meşin yuvarlak direğin üstünden auta çıktı.

Sivasspor, 45. dakikada öne geçti. Mert Hakan Yandaş'ın hafif sol çaprazdan kullandığı serbest vuruşta barajdaki oyunculardan seken topu altıpasta önünde bulan Yatabare, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 1-0.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



55. dakikada Rodellega’nın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta kaleci Samassa topu güçlükle kornere çeldi.

65. dakikada Emre Kılınç’ın kullandığı serbest vuruşta top kaleci Tolgahan’da kaldı.

69. dakikada köşe atışından ceza sahasına gelen topa Yatabare’nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üstünden dışarı çıktı.

80. dakikada Yasin Öztekin’in ortasında ceza sahası içinde Claudemir’in kafa vuruşu direğin üstünden auta çıktı.

86. dakikada Uğur Çiftçi’nin yerden pasında ceza sahası dışında topla buluşan Ziya Erdal’ın şutu kale direğinin yanından dışarı çıktı.

88. dakikada Sedat Şahintürk’ün kullandığı köşe vuruşunu kaleci Samassa iki hamlede kontrol etti.