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Spor

Sivassspor'da, Avrupa hazırlıkları tamamlandı

UEFA Avrupa Ligi 5.hafta maçında evinde CFR Cluj ile karşılaşacak Sivasspor'da, maç hazırlıkları tamamlandı.

IHA26 Ekim 2022 Çarşamba 18:49 - Güncelleme:
Sivassspor'da, Avrupa hazırlıkları tamamlandı
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde yarın sahasında CFR Cluj ile karşılaşacak DG Sivasspor, yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Rıza Çalımbay yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma ve açma germe hareketleriyle başlayan antrenman, top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Yiğidolar son bölümde ise taktik ağırlıklı çalışmalar yaptı.

Kırmızı-beyazlılar antrenmanın ardından hazırlıklarını tamamlayarak tesislerde kampa girdi.

Antrenmanın bir bölümünü başkan Mecnun Otyakmaz da takip etti.

Sivasspor ile CFR Cluj yarın saat 22.00'de Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede Norveç Futbol Federasyonu'ndan Rohit Saggi görev yapacak.

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