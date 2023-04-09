Sivas'ta 2 gol var kazanan yok

Spor Toto Süper Lig'in 28. haftasında Sivasspor ile Başakşehir karşı karşıya geldi. Yeni 4 Eylül Stadyumu'ndaki maç 1-1 sona erdi.

Sivasspor, 37. dakikada Leo Duarte'nin kendi kalesine attığı golle öne geçti. Başakşehir bu gole 61. dakikada Patryk Szysz ile karşılık verdi.

Bu sonucun ardından Başakşehir 45, Sivasspor 31 puana yükseldi.

Başakşehir, ligde gelecek hafta İstanbulspor deplasmanına gidecek. Sivasspor da, Giresunspor ile deplasmanda karşılaşacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

14. dakikada Ziya Erdal'ın sol kanattan kullandığı serbest vuruşta, ceza alanındaki Goutas'ın kafa vuruşunda top kale direğinin yanından auta çıktı.

22. dakikada Saiz'ın sağ kanattan ortasında ceza sahasındaki Erdoğan Yeşilyurt'un gelişine sert vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.

37. dakikada Sivasspor öne geçti. Sağ kanattan Murat Paluli'nin ceza sahasına sert ortasında Duarte ters bir dokunuşla topu kendi kalesine gönderdi. 1-0.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Sivasspor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52. dakikada sağdan ceza alanına giren Saiz, topu ceza sahası dışındaki Ulvestad'ın önüne bıraktı. Ulvestad'ın sert vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer meşin yuvarlağı parmaklarının ucuyla kornere çeldi.

61. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Sol kanattan Deniz Türüç'ün kullandığı serbest vuruşta defanstan seken top arka tarafta bulunan Szysz'ın önüne düştü. Szysz'ın sert vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Ali Şaşal Vural'ın solundan ağlara gitti: 1-1.

70. dakikada Erdoğan Yeşilyurt'un pasında topla buluşan N'Jie'nin vuruşunda kaleci Muhammed Şengezer, meşin yuvarlağı ayaklarıyla çıkardı.

Karşılaşma 1-1 sona erdi.

STAT: Sivas 4 Eylül

HAKEMLER: Arda Kardeşler, Mehmet Emin Tuğral, Hakan Karabalcık

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Murat Paluli (Dk.49 Gradel), Goutas, Appindangoye, Ziya Erdal, Saiz (Dk. 87 Charisis), Cofie, Ulvestad (Dk. 87 Hakan Arslan), N'Jie (Dk. 87 Caicedo), Erdoğan Yeşilyurt, Leke James (Dk. 61 Yatabare)

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Muhammed Şengezer, Duarte (Dk.46 Berkay Özcan), Ömer Ali Şahiner (Dk.60 Şener Özbayraklı ), Touba, Lima, Januzaj (Dk. 72 Muhammet Arslantaş), Biglia, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç (Dk. 86 Berkay Aydoğmuş), Keny, Szysz (Dk. 86 Caner Erkin)

GOLLER: Dk. 37 Duarte (Kendi kalesine) (Demir Grup Sivasspor), Dk. 61 Szysz (Medipol Başakşehir)

SARI KARTLAR: Dk. 85 Ziya Erdal, Dk. 90 Appindangoye (Demir Grup Sivasspor)