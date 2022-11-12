Sivas'ta 4 gol var, kazanan yok

Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında Sivasspor sahasında Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Sivas 4 Eylül Stadyumu'ndaki mücadele 2-2'lik eşitlikle sona erdi.

Ümraniyespor, 27. dakikada Durel Avounou ile öne geçti. Sivasspor, bu gole 31. dakikada Mustapha Yatabare ile karşılık verdi ve ilk yarı 1-1 sona erdi.

Sivasspor, 59. dakikada Clinton N'Jie ile bu kez öne geçti. Karşılaşma yaklaşık yarım saat Sivasspor'un üstünlüğü ile devam ederken Ümraniyespor, 82. dakikada penaltı kazandı. İstanbul temsilcisinde penaltıda topun başına geçen Antonio Mrsic durumu 2-2'ye getirdi ve maçın skorunu belirledi.

Süper Lig'de 4 maçtır kazanmayan Sivasspor, bu maçla birlikte 11 puana yükseldi. Ümraniyespor, puanını 7 yaptı.

Dünya Kupası için verilecek aranın ardından Sivasspor, Kasımpaşa deplasmanına gidecek. Ümraniyespor, sahasında Başakşehir'i ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

İlk tehlikeli atak 4. dakikada Ümraniyespor'dan geldi. Ceza yayının solunda topla buluşan Del Valle'nin sert şutunda meşin yuvarlak defansa çarparak kornere çıktı.

6. dakikada Dia Saba'nın pasıyla defansın arkasına sarkarak ceza sahasına giren Yatabare'nin vuruşuna son anda hamle yapan Allyson tehlikeyi önledi.

15. dakikada Del Valle'nin penaltı noktası yakınlarında rakip defansın arasından çektiği şutta top direğin yanından dışarıya gitti.

16. dakikada ceza yayının sağından Geraldo'nun pasıyla ceza sahasına hareketlenen Umut Nayir'in vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından auta çıktı.

27. dakikada konuk ekip öne geçti. Avounou'nun ceza alanı içi sağ çaprazdan sert şutunda top Caner Osmanpaşa'ya çarparak yakın köşeden filelere gitti: 0-1

31. dakika ev sahibi takım eşitliği yakaladı. Sağ kanattan kullanılan köşe vuruşunun ardından sol çaprazda topla buluşan Gradel içeriye doldurdu. Altıpasa yakın noktada Yatabare'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-1

45. dakikada orta alandan hızlı çıkan Ümraniyespor'da, Avounou'nun ceza yayının gerisinden vuruşunda top direğin yanından az farkla auta gitti.

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

47. dakikada sağ çaprazdan ceza alanına hareketlenen N'Jie'nin pasıyla topla buluşan Gradel'in vuruşunda kaleci Orkun Özdemir, meşin yuvarlağı kornere çeldi.

51. dakikada Del Valle'nin ceza sahası içi sol çaprazdan sert şutunda top az farkla dışarıya gitti.

52. dakika Dia Saba'nın pasıyla ceza alanı içi sağ çaprazda altıpasa doğru hareketlenen N'Jie'nin vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

59. dakikada Sivasspor öne geçti. Dia Saba'nın ara pasıyla penaltı noktasına doğru hareketlenen N'Jie, düzgün bir vuruşla kalecinin sağından topu ağlara gönderdi: 2-1

61. dakikada kırmızı-beyazlı takım baskıyı artırdı. Keita'nın ceza yayının gerisinden sert şutunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

63. dakikada ev sahibi ekip N'Jie ile hızlı çıktı. Bu futbolcunun ortasıyla ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Gradel, altıpasta Dia Saba'yı gördü. Ümraniyespor savunması son anda araya girerek tehlikeyi uzaklaştırdı.

83. dakikada konuk ekip beraberliği yakaladı. Bettaieb'in sol çaprazdan ortasında ceza sahasında Caner Osman Paşa'yı geçen top Ziya Erdal'a çarptı. Ümraniyesporlu futbolcuların itirazı üzerine hakem VAR'a giderek pozisyonu inceledikten sonra elle müdahale olduğuna karar verdi ve penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mrsic, kalenin ortasına yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 2-2

Karşılaşma 2-2 sona erdi.

STAT: Sivas 4 Eylül

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, İbrahim Bozbey, Ali Tuna

DEMİR GRUP SİVASSPOR: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Caner Osmanpaşa, Goutas, Ziya Erdal, Robin Yalçın (Dk. 46 Keita), Ulvestad (Dk. 46 Hakan Arslan), N'Jie, Dia Saba, Gradel (90+1 Ahmed Musa), Yatabare

HANGİKREDİ ÜMRANİYESPOR: Orkun Özdemir, Popov, Allyson, Glumac, Onur Atasayar (Dk. 70 Kartal Yılmaz), Serkan Göksu (Dk. 71 Onur Ayık), Sackey, Avounou (Dk. 76 Mrsic), Geraldo (Dk. 76 Metehan Mimaroğlu), Del Valle (Dk. 60 Bettaieb), Umut Nayir

GOLLER: Dk. 27 Avounou, Dk. 83 Mrsic (Penaltıdan) (HangiKredi Ümraniyespor), Dk. 31 Yatabare, Dk. 59 N'Jie (Demir Grup Sivasspor)

SARI KART: Dk. 33 Dia Saba (Demir Grup Sivasspor)